Uşak'ta motosiklet sürücülerine ceza yağdı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uşak'ta motosiklet sürücülerine ceza yağdı - Son Dakika

Uşak'ta motosiklet sürücülerine ceza yağdı

6 saat önce

Uşak'ta trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 269 adet motosiklet denetlenirken, araç ve sürücülere toplamda 98 bin 840 lira ceza kesildi.

Uşak'ta motosiklet sürücülerine ceza yağdı, System.String[]

Uşak'ta trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 269 adet motosiklet denetlenirken, araç ve sürücülere toplamda 98 bin 840 lira ceza kesildi. 73 motosiklet ise trafikten men edildi.


Uşak Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 11-15 Mart tarihleri arasında yapılan denetimlerde kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı. İstatistiklere göre, bu süre içinde polis ekipleri durdurdukları 269 motosikleti denetledi. Yapılan denetimlerde sürücü belgesi olmayan ve uygun sürücü belgesi bulunmadan araç kullanan 35 araç sürücüsüne 67 bin 880 lira, kask kullanmayan 104 araç sürücüsüne 13 bin 728 lira, tescilsiz motosikleti trafiğe çıkarmaktan 30 araç sürücüsüne 8 bin 640 lira, muhtelif maddelerden 36 araç sürücüsüne 8 bin 592 lira ceza kesildiği belirtildi. Yapılan çevirmeler sırasında 73 elektrikli ve motorlu motosiklete ise trafikten men edilme cezası verildi.


Polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde toplamda 205 araç ve sürücüsüne 98 bin 840 lira ceza kesildiği öğrenildi. - UŞAK

Polis, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 01:29 Kaynak: İHA
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