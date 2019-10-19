Uşak'ta muhtarlarla buluşma

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, muhtarlarla bir araya geldi.

Uşak Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Uşak Belediyesi Sosyal Tesisi Atapark Çayzade'de etkinlik düzenlendi.

Belediye Başkanı Mehmet Çakın, etkinlikte yaptığı konuşmada, muhtarlığın sadece yönetimsel bir iş değil, bir gönül meselesi olduğunu kaydetti.

Çakın kapılarının muhtarlara sonuna kadar açık olduğunu vurgulayarak, "Sizlerden tek istediğimiz, hemşehrilerimizin taleplerini, mahallelerimizin ihtiyaçlarını yakından takip ederek bizlere iletmeniz olacaktır." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından muhtarlara çeşitli hediyeler takdim edildi.