Son Dakika Haberleri: Uşak'ta Nitelikli Dolandırıcılık İddiası

Uşak'ta Nitelikli Dolandırıcılık İddiası

1 saat önce

Uşak'ta çalıştırdıkları otopark ve yediemin deposundaki hacizli araçların alım satımı sırasında dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı.

Uşak'ta Nitelikli Dolandırıcılık İddiası, System.String[]
Uşak'ta çalıştırdıkları otopark ve yediemin deposundaki hacizli araçların alım satımı sırasında dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı.

Kent merkezindeki bir otopark ve yediemin deposunu çalıştıran şüphelilerin hacizli araçlar üzerinden nitelikli dolandırıcılık yaptıkları yönündeki ihbarı değerlendiren Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri operasyon düzenledi.

Operasyonda A.R.U, M.U, T.K, S.Ö. ve A.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "nitelikli dolandırıcılık", "tehdit" ve "güveni kötüye kullanma" suçlarından adliyeye sevk edilen A.D.U, M.U. ve T.K. tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin çalıştırdıkları otopark ve yediemin deposundaki 140'a yakın hacizli aracın bazı parçalarını söküp araçların değerini düşürdükten sonra satın aldıkları, çaldıkları parçaları yeniden takarak gerçek değerleri üzerinden sattıkları öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 11:22 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Uşak, Güncel
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