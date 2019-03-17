Son Dakika Haberleri: Uşak'ta Öğrenciler 2 Bin 300 Fidanı Toprakla Buluşturdu

Uşak'ta Öğrenciler 2 Bin 300 Fidanı Toprakla Buluşturdu

52 dakika önce

Uşak'ta öğrencilerin düzenlediği etkilikte 2 bin 300 fidanı toprakla buluştu.

Uşak'ta Öğrenciler 2 Bin 300 Fidanı Toprakla Buluşturdu, System.String[]
Uşak'ta öğrencilerin düzenlediği etkilikte 2 bin 300 fidanı toprakla buluştu.

Genç TEMA Öğrenci Topluluğu öncülüğünde "Değerler Etkinliği" kapsamında Uşak Üniversitesi öğrencileri, Emine Niyazi Deveci İlkokulu, Uşak Kız Anadolu İmam Hatip Ortaokulu ve Halit Ziya Uşaklıgil Ortaokulu öğrencileri fidan dikti.

Etkinlikte öğrencilerle birlikte fidan diken Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, daha yeşil bir dünya için herkese görev düştüğünü söyledi.

Fidan dikilen alana İslam bilim tarihinin en önemli bilim insanlarından Prof. Dr. Fuat Sezgin'in adını verdiklerin belirten Savaş, "Orman hayat demektir. Bir ağaç bile çok önemli. Fidanları diktiğimiz alana, Prof. Dr. Fuat Sezgin'in adını verdik. Bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz." dedi.

Fidan dikiminin ardından katılımcılara "Hoşgörü Elçileri" sertifikası verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 12:53 Kaynak: AA

Genç, Uşak Üniversitesi, Uşak, Kültür Sanat
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