Uşak'ta Öğrencilere "Robotik Tıp ve Yapay Zeka" Eğitimi

Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tıp öğrencileri ile Uşak Fen Lisesi öğrencilerine "robotik tıp ve yapay zeka" kursu verildi.

Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tıp öğrencileri ile Uşak Fen Lisesi öğrencilerine "robotik tıp ve yapay zeka" kursu verildi.



Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, yaptığı yazılı açıklamada iki hafta süren kursta Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Yürüker ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Ahmet Çağdaş Seçkin tarafından katılımcılara yapay zeka ve tıpta robotik uygulamalar hakkında bilgi verildiği bildirdi.



Yapay zekadaki gelişmelerin "Robotik Tıp" uygulamalarında çığır açtığını bildiren Savaş, günümüzde açık ameliyatların robotik cerrahlar tarafından yapılmaya başlandığı ifade etti.



Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde robotik uygulamaların ders olarak müfredata ekleneceğini kaydeden Rektör Savaş, "Bilimin geldiği son noktada robotik tıp konusunda tıp fakültemiz de gençlerimizi eğitmekte. Konuyla ilgili yoğun ilgi gören bir kurs verdiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Dünyanın sayılı tıp fakültelerinin müfredatında yer alan robotik tıp eğitimini, biz de Türkiye'de müfredatına ekleyen ilk üniversite olacağız." ifadelerini kullandı.

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