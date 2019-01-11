Son Dakika Haberleri: Uşak'ta Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi

Uşak'ta Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi

1 saat önce

Türkiye genelinde yürütülen "Trafik Dedektifleri" projesi kapsamında Banaz'da öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Uşak'ta Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi, System.String[]
Türkiye genelinde yürütülen "Trafik Dedektifleri" projesi kapsamında Banaz'da öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Uşak Emniyet Müdürlüğü'nden trafik polisleri tarafından verilen eğitimlere trafik kuralları, uyulması gereken kurallar ve kazaların azaltılmasına yönelik bilgiler verildi.

Üç gün süren eğitimlere ilçe merkezindeki tüm ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:59 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Türkiye, Banaz, Uşak, Güncel
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