Son Dakika Haberleri: Uşak'ta Okul İnşaatındaki Vincin Demir Sepeti Düştü: 1 Ölü

Uşak'ta Okul İnşaatındaki Vincin Demir Sepeti Düştü: 1 Ölü

57 dakika önce

Uşak'ta okul inşaatında çalışan işçinin üzerine tuğla taşımak için kullanılan vincin demir sepeti düştü, ağır yaralanan işçi yaşamını yitirdi.

Uşak'ta Okul İnşaatındaki Vincin Demir Sepeti Düştü: 1 Ölü, System.String[]
Uşak'ta okul inşaatında çalışan işçinin üzerine tuğla taşımak için kullanılan vincin demir sepeti düştü, ağır yaralanan işçi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre Kemalöz Mahallesi Korupark yakınlarında devam eden okul inşaatında çalışan Murat Saklanan'ın (33) üzerine, üst katlara tuğla taşımak için kullanılan vincin demir sepeti düştü.

Ağır yaralanan Saklanan, olay yerine gelen ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan işçi yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili vinci kullanan bir kişi göz altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:57 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TKP Dikkat Çeken Güngören Adayını Bu Sözlerle Tanıttı: Türbanlıdır, Kadındır ve Komünisttir Son Dakika! Bakan Selçuk Müjdeyi Verdi! 3 Ay Boyunca Maaşları Devlet Karşılayacak

Arap Birliği'nden Tepki Çekecek Türkiye Sözleri: Bölgedeki Krizleri Körüklüyor Bakan Albayrak: 2019'da 2,5 Milyon İstihdamı Hayata Geçireceğiz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 15:54:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uşak'ta Okul İnşaatındaki Vincin Demir Sepeti Düştü: 1 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]