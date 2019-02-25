Uşak'ta Okul İnşaatındaki Vincin Demir Sepeti Düştü: 1 Ölü
57 dakika önce
Uşak'ta okul inşaatında çalışan işçinin üzerine tuğla taşımak için kullanılan vincin demir sepeti düştü, ağır yaralanan işçi yaşamını yitirdi.
Uşak
'ta okul inşaatında çalışan işçinin üzerine tuğla taşımak için kullanılan vincin demir sepeti düştü, ağır yaralanan işçi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre Kemalöz Mahallesi Korupark yakınlarında devam eden okul inşaatında çalışan Murat Saklanan'ın (33) üzerine, üst katlara tuğla taşımak için kullanılan vincin demir sepeti düştü.
Ağır yaralanan Saklanan, olay yerine gelen ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan işçi yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili vinci kullanan bir kişi göz altına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:57 Kaynak: AA
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