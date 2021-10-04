Okul yolunda hafif ticari aracın çarptığı lise öğrencisi öldü - Son Dakika

Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırılan Uşak Lisesi 9. sınıf öğrencisi Candoğan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

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