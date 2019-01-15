Son Dakika Haberleri: Uşak'ta Okullar Yarın Tatil

Uşak'ta Okullar Yarın Tatil

27 dakika önce

UŞAK'taki tüm okullarda, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

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UŞAK'taki tüm okullarda, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Valiliğin yaptığı yazılı açıklamada, mevcut hava şartları ve meteorolojik verilere göre oluşabilecek don, buzlanma riski ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yarın kentteki tüm okulların tatil edildiği duyuruldu. Öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için kararın alındığı belirtilirken, "İlimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her tür ve derecedeki resmi ile özel örgün, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kurslarıyla diğer kamu kurum ve kuruluşlara ait kreş, okul öncesi eğitim kurumlarının 16 Ocak Çarşamba günü 1 gün süreyle tatil edilmesine karar verilmiştir" denildi.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personelden hamile, engelli, diyaliz hastası, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, kanser ve benzeri kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlilerinin de yarın idari izinli sayılacakları ifade edildi. Uşak Valiliği ayrıca, kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, kar yağışı veya kar örtüsü olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. - Uşak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 07:07 Kaynak: DHA

milli eğitim bakanlığı, Uşak, Güncel
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