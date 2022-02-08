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Uşak'ta okullara 'kar' tatili - Son Dakika

Uşak'ta okullara 'kar' tatili

08.02.2022 20:47
Uşak'ta okullara 'kar' tatili

UŞAK'ta yoğun kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime yarın ara verildi.

UŞAK'ta yoğun kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime yarın ara verildi.

Uşak Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklama ile mevcut hava şartları ve meteorolojik veriler nedeniyle il genelinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel ve resmi okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları, muhtelif kurslar ve yetiştirme kurslarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği duyurdu. Okulların yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan memurların da bir gün süreyle idari izinli sayılacağı belirtildi.


Uşak'ta okullara 'kar' tatili
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milli eğitim bakanlığı, Medya, Uşak, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Uşak'ta okullara 'kar' tatili - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uşak'ta okullara 'kar' tatili - Son Dakika
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