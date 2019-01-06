Son Dakika Haberleri: Uşak'ta Okullarda Kar Tatili

Uşak'ta Okullarda Kar Tatili

1 saat önce

UŞAK'ta olumsuz hava şartları ve etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 7 Ocak Pazartesi günü ara verildi.

Uşak'ta Okullarda Kar Tatili, System.String[]
UŞAK'ta olumsuz hava şartları ve etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 7 Ocak Pazartesi günü ara verildi.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, akşam saatlerinde il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi. Vali Kocabıyık yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Mevcut hava şartları ve en son meteorolojik veriler değerlendirildiğinde, öğrencilerimizin sağlığı ve ulaşım güvenliği için; İlimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her tür ve derecedeki resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları ile diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlara ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının 07.01.2019 Pazartesi günü 1 (bir) gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan görevli personelden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri, 07.01.2019 Pazartesi günü 1 (bir) gün süre ile idari izinli sayılacaklardır. Kamuoyuna Saygıyla duyurulur."

- Uşak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 09:33 Kaynak: DHA

Uşak, Güncel
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