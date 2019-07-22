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Uşak'ta olta balıkçıları kıyasıya yarıştı

2 saat önce

Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelerek Uşak merkeze bağlı Göğem Mahallesindeki gölde toplanan 100 usta balıkçı, 3 gün boyunca en büyük, en çok ve en ağır balığı tutmak için yarıştı.

Uşak'ta olta balıkçıları kıyasıya yarıştı, System.String[]
Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelerek Uşak merkeze bağlı Göğem Mahallesindeki gölde toplanan 100 usta balıkçı, 3 gün boyunca en büyük, en çok ve en ağır balığı tutmak için yarıştı.

Uşak Olta Balıkçıları Derneği tarafından Göğem Mahallesi Göleti'nde 3 gün boyunca süren yarışmalara İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Manisa, Konya, Afyon, Kütahya, Burdur, Bilecik ve Uşak'tan 100'ün üstünde usta olta balıkçısı katıldı. Yarışmalar, en büyük balık, en çok balık ve toplam ağırlık kategorilerinde gerçekleşti.

Uşak Olta Balıkçıları Dernek Başkanı Ali Ersoy, çevre illerdeki balıkçılarla bir araya gelmek için böyle bir yarışma düzenlediklerini belirtti.

Yarışmaya Afyonkarahisar'dan katılan Gökhan Foni ise sürdürülebilir balıkçılığa destek vermek için yarışmaya katıldığını ifade ederek, Uşak Olta Balıkçıları Derneği'nin yasal olmayan yollarla balık avına karşı mücadelesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Yarışmada birinciliği 15 kilo 485 gram ağırlığı olan 7 balık ile Kütahya ekibi kazanırken, en büyük balık olan 4 kilo 40 gram balığı yakalayan da yine Kütahya ekibi oldu. Yarışma sonrasında dereceye giren olta balıkçıları çeşitli av malzemeleri ile ödüllendirildi. - UŞAK
Türkiye, Kütahya, Uşak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 03:02 Kaynak: İHA
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