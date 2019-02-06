Uşak'ta "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" Projesi Etkinliği Yapıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan proje çerçevesinde Uşak'ta farkındalık etkinlikleri gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan proje çerçevesinde Uşak'ta farkındalık etkinlikleri gerçekleştirildi.



Nuri Şeker Caddesi üzerinde Aybey İlkokulu önünde gerçekleştirilen etkinliğe Vali Funda Kocabıyık ile birlikte Belediye Başkan Nurullah Cahan, Uşak protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



Etkinlik öncesi bir konuşma yapan Vali Funda Kocabıyık, her yıl binlerce insanımızın hayatını kaybettiği yine binlerce insanımızın yaralandığı trafik kazalarının, Ülkemizin üstesinden gelmek için büyük mücadele verdiği ve çözüm yolları aradığı bir problem olduğunu ifade etti.



Vali Funda Kocabıyık mevzuatta yapılan yeni düzenlemeye göre "Görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işaret ve levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamayan varsa, buralardan geçen ve geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermeyen sürücülere Karayolları Trafik Kanunu'nun 74/b maddesi gereğince 488 TL trafik idari para cezası uygulanacağını hatırlattı.



Vali Funda Kocabıyık konuşmasını şöyle tamamladı: "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan farkındalık etkinliğinin yararlı olmasını diliyorum. Kavşak giriş ve çıkışlarında, yaya veya okul geçitlerinde hız sınırı kuralına uyulmasını ve bu yerlerde geçiş önceliğinin yayalarda olduğunu, araç sürücülerinin durarak yol vermeleri gerektiğini hatırlatırım. Trafikte hoşgörü ve saygının yanında, dikkatli ve bilinçli bir duyarlılığın egemen olduğu kazasız günler dilerim."



Düzenlenen etkinlik kapsamında konuşmaların ardından Aybey İlkokulu önündeki yaya geçidine Vali Funda Kocabıyık ile birlikte gelen öğrenciler ellerinde taşıdıkları "Öncelik hayatın öncelik yayanın", "El ele verelim trafiği yönlendirelim", "Ne olur beni duyun, trafik kurallarına uyun", yazılı dövizlerle kampanyaya destek verdi. Öğrencilerle birlikte ışıksız yaya geçidinden yolun karşısına geçen Vali Funda Kocabıyık ve protokol üyeleri, projenin önemine dikkat çektiler. "Öncelik hayatın öncelik yayanın" projesi kapsamında programın sonunda Vali Funda Kocabıyık yaya geçidindeki yayalara yol vermek üzere duran araç sürücülerine tanıtım broşürleri dağıttı. - UŞAK

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