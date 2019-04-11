Son Dakika Haberleri: Uşak'ta Organize Suç Örgütüne Büyük Operasyon: 15 Gözaltı

Uşak'ta Organize Suç Örgütüne Büyük Operasyon: 15 Gözaltı

1 saat önce

Uşak'ta "kasten yaralama, mala zarar verme, nitelikli yağma, tehdit, darp" gibi çeşitli suçları işledikleri öne sürülen suç örgütüne yönelik polis tarafından yapılan operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Uşak'ta Organize Suç Örgütüne Büyük Operasyon: 15 Gözaltı, System.String[]
Uşak'ta "kasten yaralama, mala zarar verme, nitelikli yağma, tehdit, darp" gibi çeşitli suçları işledikleri öne sürülen suç örgütüne yönelik polis tarafından yapılan operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Uşak'ta yasa dışı yollarla birçok kişiyi mağdur ettiği öne sürülen, organize suç örgütü üyelerine yönelik uzun süren teknik takip sonucunda bugün operasyon düzenlendi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, eş zamanlı olarak birçok ikamet ve iş yerine baskın yaparken, örgütün elebaşı olduğu iddia edilen 'Simitçi Nusret' olarak bilinen N.A.'nın da aralarında bulunduğu 15 şüpheliyi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, şüpheliler hakkında çok yönlü soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - UŞAK
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:57 Kaynak: İHA
3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İmamoğlu, "En Büyük Mağdur Binali Yıldırım" Deyip Rakibine Seslendi: Yerinde Olsam Onların Yüzüne Bakmam Minibüsün, Servis Aracına Adeta Ok Gibi Saplandığı Kaza Kamerada Eda Öğretmenin Katil Zanlısı, Cezaevinde İntihar Etti Kafasında Bıçakla Hastaneye Kaldırılan Adamın Eşinden Şok Suçlama
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 14:52:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uşak'ta Organize Suç Örgütüne Büyük Operasyon: 15 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]