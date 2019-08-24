Son Dakika Haberleri: Uşak'ta orman yangını (2)
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Uşak'ta orman yangını (2)

1 saat önce

5 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRTÜUşak'ın Banaz ilçesi Hasanköy yakınlarındaki Gebelidere mevkisinde bulunan ormanlık alanda saat 14.30 sıralarında 3 ayrı noktada çıkan yangına 5 helikopter ile Uşak, Afyon, Denizli'den gönderilen 17 arazöz ve 3 dozer ile müdahale edildi.

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5 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRTÜ
Uşak'ın Banaz ilçesi Hasanköy yakınlarındaki Gebelidere mevkisinde bulunan ormanlık alanda saat 14.30 sıralarında 3 ayrı noktada çıkan yangına 5 helikopter ile Uşak, Afyon, Denizli'den gönderilen 17 arazöz ve 3 dozer ile müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çabaları sonucu kontrol altına alınan yangında yaklaşık 5 hektarlık alan kül oldu. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.


Denizli, Afyon, Banaz, Uşak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 11:22 Kaynak: DHA
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