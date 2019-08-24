Son Dakika Haberleri: Uşak'ta orman yangını
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Uşak'ta orman yangını

1 saat önce

Uşak'ın Banaz ilçesinde orman yangını çıktı.

Uşak'ta orman yangını, System.String[]

Uşak'ın Banaz ilçesinde orman yangını çıktı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.


Yangın, Hasanköy sınırları içindeki Gebelidere mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler yangını söndürmek için havadan ve karadan başlayan müdahale sürüyor. - UŞAK

Banaz, Uşak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 04:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


THK, kullanılmayan uçakları hangara kaçırırken kameraya yakalandı
Gaziemir'de orman yangını Çocuk dövme tartışması mahalleliyi ayağa kaldırdı Emine Bulut'u vahşice öldüren Fedai Baran'ın son mesajı ortaya çıktı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 18:37:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uşak'ta orman yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]