Uşak'ta orman yangını - Son Dakika

UŞAK'ın Banaz ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Banaz ilçesine bağlı Kiraz mevkiisinde, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına ekipler 5 arazöz, 3 ilk müdahele aracı ve su tankeriyle karadan müdahele ederken, havadan söndürme helikopteriyle de çalışmalara destek verildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak üzere olduğu öğrenilirken, yangının 2 dekarlık alana yayıldığı bildirildi. Banaz jandarma ekipleri yangının çıkış nedeniyle çalışma başlattı. Söndürme çalışmaları ise sürüyor.