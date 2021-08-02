Uşak'ın Sivaslı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Karaboyalık köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktığını fark eden köylüler, durumu Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi.
Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 2 iş makinesi ile jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.
Köylülerin de söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, yaklaşık 3 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.
Kaynak: AA
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