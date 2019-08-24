Uşak'ta ormanlık alanda yangın çıktı
30 dakika önce
Uşak'ın Banaz ilçesinde Hasanköy sınırları içindeki Gebelidere mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Uşak'ın Banaz ilçesinde Hasanköy sınırları içindeki Gebelidere mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler yangını söndürmek için müdahale ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 04:20
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