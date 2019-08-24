Son Dakika Haberleri: Uşak'ta ormanlık alanda yangın çıktı
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Uşak'ta ormanlık alanda yangın çıktı

30 dakika önce

Uşak'ın Banaz ilçesinde Hasanköy sınırları içindeki Gebelidere mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Uşak'ta ormanlık alanda yangın çıktı, System.String[]

Uşak'ın Banaz ilçesinde Hasanköy sınırları içindeki Gebelidere mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler yangını söndürmek için müdahale ediyor.

Banaz, Uşak, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 04:20 
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