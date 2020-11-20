Uşak'ta ormanlık alanda yetişen mantar vatandaşların gelir kaynağı oldu - Son Dakika

Uşak'ın Banaz ilçesinde yüksek kesimlerdeki ormanlık alanlarda yetişen mantar bölgedeki vatandaşların geçim kaynağı oldu.

Bölgede doğal olarak yetişen mantarlar, vatandaşlar tarafından erken saatlerde toplanıp daha sonra sepetlere ve kasalara dolduruluyor. Toplanan mantarlar, gün sonunda ilçe merkezindeki 31 Ağustos Mahallesi'ndeki toplanma alanında tüccarlara satılıyor.

Cinsine göre 3 lira ile 12 lira aralığında alıcı bulan mantarlar genellikle iç pazarda satılırken, zaman zaman da İtalya ve Fransa'ya da gönderiliyor.

Mustafa Baş, AA muhabirine, mantar almak için Kastamonu'dan geldiğini söyledi.

Günde 10-15 ton mantar alımı yaptığını dile getiren Baş, "Banaz ormanlarında yetişen bölge halkı tarafından çıntar ve melki olarak bilinen mantarın asıl ismi Kanlıca mantarıdır. Bu mantarın üç çeşidi var, 3 liradan 12 liraya kadar fiyatları değişiyor." dedi.

İrfan Dönmez ise topladıkları mantarlardan günlük yaklaşık 1400 lira kazanç elde ettiklerini ifade etti.