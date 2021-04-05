Uşak'ta OSB'ye işçi taşıyan 5 servis aracının karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı - Son Dakika

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis , polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otobüsün arkasında seyreden R.T'nin kullandığı 64 S 0323, U.G'nin kullandığı 64 S 0186, E.Ö'nün kullandığı 64 FM 683 ve B.A'nın kullandığı 64 S 0102 plakalı servis minibüsleri de önlerindeki araçlara çarptı.

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