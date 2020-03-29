Uşak'ta otobüs seferleri durdu, firmalar kepenk indirdi - Son Dakika

UŞAK'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirler arası yolculukların kısıtlanarak valilik iznine bağlanmasının ardından otogardaki firmalar tüm seferlerini iptal edip, kepenk kapattı. Otogarda sadece ilçelere ulaşım sağlayan otobüs firmaları hizmet veriyor.

Koronavirüs salgınının yayılmaması için Bilim Kurulu'nun önerisi üzerine alınan kararla şehirler arası yolculuklar Valilik iznine bağlanarak kısıtlandı. Dün saat 17.00 itibari ile firmalar seferlerini durdurdu. Memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar, otobüs biletlerini dün saat 17.00'den önceye alırken, 17.00'dan sonraya bilet alanlar ise seyahatlerini iptal ederek Valilik iznini beklemek zorunda kaldı. Mahalle bekçileri, Uşak Otogarı'nda devriye görevi yaparak seyahat firmalarını denetledi. Dün akşam otogara gelen Sinan Sepetçi (24), "Uşak'ta üniversite öğrenciyim. İstanbul'a, memleketime gideceğim. Ancak hiç otobüs yok. Dışarda kaldım. Şehirler arası yolculuğun kısıtlanacağından bilgim yoktu. Şu an ne yapacağımı bilemiyorum" dedi.Vatandaşların evlerinden çıkmayarak en iyisini yaptığını söyleyen, bir seyahat firmasının servis aracı şoförü Cengiz Gültay, "İşlerimiz bıçak gibi kesildi. Kimse dışarı çıkmıyor. Sadece şehirler arası valiliğin izin verdiği seferler yapılabiliyor. İlçelere ise otobüs seferi devam ediyor. Biz kendimizce gereken önlemleri aldık, servis araçlarımızı ilaçlıyoruz. Yolculara kolonya ikram ediyoruz. Kendimiz maske ve eldiven takıp çalışıyoruz. Mecburi servis saatimiz var, yolcuların mağdur olmaması için bekliyoruz. Bir, iki kişi de olsa servis hizmetini veriyoruz" dedi.