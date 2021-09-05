Uşak'ta otomobil dereye devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

Uşak'ta otomobilin dereye devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Kaşbelen köyünden Selvioğlu köyüne doğru ilerleyen B.Ö. yönetimindeki 64 AAS 005 plakalı otomobil, Kuşoğlan Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile N.K. ve G.D. ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.