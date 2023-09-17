İşçi servisiyle kafa kafaya çarpışan otomobil şarampole uçtu: 13 yaralı - Son Dakika

İşçi servisiyle kafa kafaya çarpışan otomobil şarampole uçtu: 13 yaralı

Son Güncelleme: 17.09.2023 08:00

Uşak'ın Ulubey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile işçi servisi kafa kafaya çarpıştı. Kazada 13 kişi yaralandı.

Uşak'ta otomobil ile işçi servisi kafa kafaya çarpıştı. Otomobil şarampole yuvarlanırken feci kazada 13 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Otomobil ile işçi servisi kafa kafaya çarpıştı: 13 yaralı

ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Ulubey- Eşme yolu üzerinde F.A. idaresindeki minibüs ile karşı şeritten gelen M.T. kontrolündeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil şarampole yuvarlandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Sağlık ekipleri, polis, jandarma ve tedbir amaçlı itfaiye sevk edildi.

Otomobil ile işçi servisi kafa kafaya çarpıştı: 13 yaralı

YARALILARIN DURUMU İYİ

Sağlık ekiplerince işçi servisinde bulunan 12 kişi ve otomobil sürücüsü M.T, Ulubey Devlet Hastanesine ve Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumu iyi olduğu öğrenilirken, Ulubey Belediye Başkanı Veli Koçlu kaza sonrası Ulubey Devlet Hastanesi'ne gelerek yaralılar hakkında bilgi aldı.

Otomobil ile işçi servisi kafa kafaya çarpıştı: 13 yaralı
Kaynak: İHA

Ulubey, Uşak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Otomobil İşçi servisiyle kafa kafaya çarpışan otomobil şarampole uçtu: 13 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İşçi servisiyle kafa kafaya çarpışan otomobil şarampole uçtu: 13 yaralı - Son Dakika
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