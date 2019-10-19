Son Dakika Haberleri: Uşak'ta otomobil ile tır çarpıştı: 4 yaralı
Son Dakika Güncel Uşak'ta otomobil ile tır çarpıştı: 4 yaralı

Uşak'ta otomobil ile tır çarpıştı: 4 yaralı

1 saat önce

Uşak'ın Eşme ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Uşak'ta otomobil ile tır çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]

Uşak'ın Eşme ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Özden Kunt yönetimindeki 43 HF 039 plakalı otomobil, Eşme- Denizli kara yolunun birinci kilometresinde Melih Muştu idaresindeki 43 SP 400 plakalı yem yüklü tırla çarpıştı.

Kazada yol kenarına devrilen tırın sürücüsü Muştu ile otomobilin şoförü Kunt ve beraberindeki Rabia Gündoğdu ile Meliha Eroğlu yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Eşme, Uşak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 09:42 Kaynak: AA
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