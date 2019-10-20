Son Dakika Haberleri: Uşak'ta otomobil ile yem yüklü tır çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Uşak'ta otomobil ile yem yüklü tır çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Uşak'ta otomobil ile yem yüklü tır çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

1 saat önce

Uşak'ta otomobil ve yem yüklü tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Uşak'ta otomobil ile yem yüklü tır çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]

Uşak'ta otomobil ve yem yüklü tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.


Kaza Eşme ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Özden Hunt idaresindeki 43 HF 039 plakalı otomobil, Melih Muştu idaresindeki 43 SP 400 plakalı yem yüklü tırla çarpıştı. Kaza sonucu yol kenarına devrilen tırın sürücüsü Muştu ile otomobilin şoförü Kunt ve beraberindeki Rabia G. ile Meliha E. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki müdahalelerinin ardından 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazada ağır yaralanan Özden Kunt kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - UŞAK

Uşak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 02:37 Kaynak: İHA
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