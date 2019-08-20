Son Dakika Haberleri: Uşak'ta otomobil şarampole devrildi: 1'i ağır 2 yaralı
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Uşak'ta otomobil şarampole devrildi: 1'i ağır 2 yaralı

18 dakika önce

Uşak'ın Banaz ilçesinde şarampole devrilen otomobilde 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde şarampole devrilen otomobilde 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Hatay'dan İzmir'e giden Oğuz Reyhanoğlu'nun (29) kullandığı 31 ABM 624 plakalı otomobil, Hamamboğazı mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Otomobilde sıkışan Cansu Demirkol (23), itfaiye ekibince çıkarıldı.
Yaralanan sürücü Reyhanoğlu ve Demirkol, ambulansla hastaneye götürüldü.
Cansu Demirkol'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Hatay, Banaz, Uşak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:28 Kaynak: AA
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