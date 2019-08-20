Uşak'ta otomobil şarampole devrildi: 1'i ağır 2 yaralı
18 dakika önce
Uşak'ın Banaz ilçesinde şarampole devrilen otomobilde 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Uşak Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:28 Kaynak: AA
'ın Banaz
ilçesinde şarampole devrilen otomobilde 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Hatay
'dan İzmir
'e giden Oğuz Reyhanoğlu'nun (29) kullandığı 31 ABM 624 plakalı otomobil, Hamamboğazı mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Otomobilde sıkışan Cansu Demirkol (23), itfaiye ekibince çıkarıldı.
Yaralanan sürücü Reyhanoğlu ve Demirkol, ambulansla hastaneye götürüldü.
Cansu Demirkol'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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