Uşak'ta otomobil tekerinde yeşil reçeteye tabi 1386 hap ele geçirildi - Son Dakika
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Uşak'ta otomobil tekerinde yeşil reçeteye tabi 1386 hap ele geçirildi

16.04.2022 18:30
Uşak'ta otomobil tekerinde yeşil reçeteye tabi 1386 hap ele geçirildi

Uşak'ta, yedek tekerin içerisinde yeşil reçeteye tabi 1386 hap ele geçirilen otomobildeki 4 zanlı tutuklandı.

Uşak'ta, yedek tekerin içerisinde yeşil reçeteye tabi 1386 hap ele geçirilen otomobildeki 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uşak- İzmir kara yolunda şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Aramada, aracın bagajındaki yedek tekerin içerisine gizlenmiş uyuşturucu özelliği olan 1386 hap ele geçirildi.

Otomobildeki 1'i kadın 4 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Uşak'ta otomobil tekerinde yeşil reçeteye tabi 1386 hap ele geçirildi
Uşak'ta otomobil tekerinde yeşil reçeteye tabi 1386 hap ele geçirildi
Uşak'ta otomobil tekerinde yeşil reçeteye tabi 1386 hap ele geçirildi

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, İzmir, Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uşak'ta otomobil tekerinde yeşil reçeteye tabi 1386 hap ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uşak'ta otomobil tekerinde yeşil reçeteye tabi 1386 hap ele geçirildi - Son Dakika
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