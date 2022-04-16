Uşak'ta otomobil tekerinde yeşil reçeteye tabi 1386 hap ele geçirildi - Son Dakika

Uşak'ta, yedek tekerin içerisinde yeşil reçeteye tabi 1386 hap ele geçirilen otomobildeki 4 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uşak- İzmir kara yolunda şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Aramada, aracın bagajındaki yedek tekerin içerisine gizlenmiş uyuşturucu özelliği olan 1386 hap ele geçirildi.
Otomobildeki 1'i kadın 4 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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