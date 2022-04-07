Uşak'ta otomobilde 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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Uşak'ta otomobilde 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

07.04.2022 15:28
Uşak'ta otomobilde 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Uşak'ta, 7 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda merminin ele geçirildiği otomobilde gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Uşak'ta, 7 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda merminin ele geçirildiği otomobilde gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine takip ettikleri plakası belirtilmeyen otomobili, Ankara-Uşak kara yolunda durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 7 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 71 mermi, 20 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Otomobildeki 4 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Emniyet Müdürlüğü, Ruhsatsız Silah, Ankara, Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uşak'ta otomobilde 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uşak'ta otomobilde 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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