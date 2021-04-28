Uşak'ta şüphe üzerine durdurulan otomobilde 850 gram eroin ve 100 gram metanfetamin çıktı - Son Dakika

Uşak'ta şüphe üzerine durdurulan otomobilde 850 gram eroin ve 100 gram metanfetamin çıktı
28.04.2021 15:43
Uşak'ta narkotik ekipleri, kontrol noktasında şüphe üzerine durdurdukları otomobilde yaptıkları aramada 850 gram eroin ve 100 gram metanfetamin maddesi ele geçirdi.
Uşak'ta narkotik ekipleri, kontrol noktasında şüphe üzerine durdurdukları otomobilde yaptıkları aramada 850 gram eroin ve 100 gram metanfetamin maddesi ele geçirdi. Adliyeye sevk edilen araç içerisindeki 2 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, İzmir - Ankara yolu üzerinde yaptıkları kontrol noktasında şüphe üzerine bir araba durdurdu. Arabada yapılan arama çalışmalarında 850 gram eroin ve 100 gram metanfetamin maddesi ele geçirilirken araç içerisindeki 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İran uyruklu 2 şüpheliden 1'i tutuklanırken diğer şüpheli ise serbest bırakıldı. - UŞAK
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