Uşak'ta aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Uşak'ta aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

31.07.2022 02:06
Uşak'ta aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Uşak'ta otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

Uşak'ta otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

Ankara istikametine giden Ö.Y. (28) yönetimindeki 64 LH 450 plakalı otomobil, Belediye Camisi yakınlarında kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı.

Çarpma sonucu otomobilde sıkışan F.N.E. (30), kaza yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Ö.Y. ile ağır yaralanan F.N.E, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.

YORUMLAR
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Aşırı alkollü sürücü aydınlatma direğine çarptı; 2 yaralı Aşırı alkollü sürücü aydınlatma direğine çarptı; 2 yaralı Ankara'da 3 ayrı Cemevine saldıran şüpheli yakalandı; saldırı anı kamerada (3) Ankara'da 3 ayrı Cemevine saldıran şüpheli yakalandı; saldırı anı kamerada (3)
Kaynak: AA

Ankara, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uşak'ta aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uşak'ta aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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