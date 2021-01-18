Otomobilin devrilmesi sonucu hamile kadın ile eşi yaralandı - Son Dakika

Uşak'ta otomobilin devrilmesi sonucu hamile kadın ile eşi yaralandı.
M.U. yönetimindeki 64 FF 405 plakalı otomobil, buzlanmanın olduğu Kemalöz Mahallesi 1. Üniversite Sokak'ta devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücü M.U. ile hamile eşi H.U. itfaiye ekiplerince araçtan çıkartıldı.
M.U. sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi, eşi H.U. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaralı kadın ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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