Otomobilin devrilmesi sonucu hamile kadın ile eşi yaralandı - Son Dakika

Yaralı kadın ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

M.U. sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi, eşi H.U. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sürücü M.U. ile hamile eşi H.U. itfaiye ekiplerince araçtan çıkartıldı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

M.U. yönetimindeki 64 FF 405 plakalı otomobil, buzlanmanın olduğu Kemalöz Mahallesi 1. Üniversite Sokak'ta devrildi.

Uşak 'ta otomobilin devrilmesi sonucu hamile kadın ile eşi yaralandı.

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İstanbul Valiliği'nden uyarı: Bu gece ve yarın sabah yaşanacak buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olun