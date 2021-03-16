Uşak'ta otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan kişi öldü - Son Dakika

Uşak'ın Ulubey ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Köseler köyü yakınlarında, kullandığı otomobilin devrilmesi sonucu ağır yaralanan Selma Teke, tedavi gördüğü Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Dün, Selma Teke yönetimindeki 64 DD 309 plakalı otomobil, Köseler köyü yakınlarında devrilmiş, kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılmıştı.
Kaynak: AA
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