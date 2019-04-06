Uşak'ta Otomobilin Gölete Devrilmesi

Uşak'ın Banaz ilçesinde kullandığı otomobilin gölete devrilmesi sonucu kaybolan sürücünün cansız bedenine ulaşıldı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde kullandığı otomobilin gölete devrilmesi sonucu kaybolan sürücünün cansız bedenine ulaşıldı.



Dün akşam Kızılcasöğüt Sulama Göleti'ne devrilen otomobilin sürücüsü Emre Taşkın'ın bulunması için İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi Şubesinde görevli dalgıçlar, gölette dalış yaptı.



Bulanık suda zorlukla yürütülen çalışma sonucu Taşkın'ın cesedine otomobile yakın mesafede ulaşıldı.



Sürücünün kaza sonrası araçtan çıktığı ancak yüzemediği tahmin ediliyor.



Taşkın'ın cesedi, Uşak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Kızılcasöğüt Beldesi Sarıçam Piknik Alanı'na giden Taşkın'ın kullandığı 64 AAH 907 plakalı otomobil, yaklaşık 5 metre yükseklikten gölete devrilmiş, araçtaki 4 kişi kendi çabalarıyla kıyıya ulaşmış, sürücü ise kaybolmuştu.

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