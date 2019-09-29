Son Dakika Haberleri: Uşak'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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Uşak'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

21 dakika önce

Uşak'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Uşak'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, System.String[]

Uşak'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kütahya'nın Gediz ilçesinden Uşak istikametine seyreden H.T. (50) yönetimindeki 09 BY 949 plakalı otomobil, Beylerhan köyü yakınlarında Akın Çakır'ın (31) kullandığı 64 KS 636 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen 112 Acil Servi ekiplerince kaldırıldığı kentteki özel bir hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Timur'un ifadesinde, motosikletin ışıklarının yanmadığı için karanlıkta fark edemediğini söylediği belirtildi.

Kütahya, Gediz, Uşak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 10:26 Kaynak: AA
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