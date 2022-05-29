Uşak'ın Sivaslı ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Sivaslı ilçesi yönüne ilerleyen M.Ö. yönetimindeki 64 KN 626 plakalı otomobil, Pınarbaşı Beldesi yakınlarında karşı yönden gelen Mehmet Ali Sağcan'ın (63) kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Sivaslı Devlet Hastanesine kaldırılan Sağcan, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Son Dakika › Güncel › Uşak'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika