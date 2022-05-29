Uşak'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Uşak'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

29.05.2022 17:25
Uşak'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Sivaslı ilçesi yönüne ilerleyen M.Ö. yönetimindeki 64 KN 626 plakalı otomobil, Pınarbaşı Beldesi yakınlarında karşı yönden gelen Mehmet Ali Sağcan'ın (63) kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Sivaslı Devlet Hastanesine kaldırılan Sağcan, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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Kaynak: AA

Otomobil, Sivaslı, Uşak, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Uşak'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika
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