Otomobille minibüs çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika

Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis , polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kent merkezinden Ulubey ilçesi istikametine ilerleyen A.Ö. yönetimindeki 64 ABH 041 plakalı minibüs ile Bölme Kavşağı'ndan yola çıkmak isteyen A.U. kontrolündeki 64 AV 920 plakalı otomobil çarpıştı.

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