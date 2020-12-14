Uşak'ta otomobille tırın çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Uşak'ta tırla çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Ulubey ilçesinden Karahallı yönüne giden Hüseyin Yılmaz'ın kullandığı 64 AAR 162 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Çağlar Altın idaresindeki 64 EU 997 plakalı tır ile çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan Yılmaz, itfaiye ekiplerince çıkarılarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yılmaz'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
- Kaynak: AA
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