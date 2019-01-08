Uşak'ta Paletli Ambulans Hastaların İmdadına Yetişti
9 dakika önce
Uşak'ta paletli ambulans hastaların imdadına yetiştiUŞAK - Uşak'ta son iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarında mahsur kalan hastaların imdadına kar paletli 112 ambulansları yetişti.
Uşak
'ta paletli ambulans hastaların imdadına yetişti
UŞAK - Uşak'ta son iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarında mahsur kalan hastaların imdadına kar paletli 112 ambulansları yetişti.
Uşak ve çevresinde yaşanan kar yağışı sonrasında bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Yolların kapanması ile yaşanan sağlık sıkıntılarında Uşak 112 Acil Yardım ekipleri özel dizayn edilen kar paletli ambulansla hastalara ulaştı. Çukurağıl, Kaşbelen ve Gökçadal köylerinde acil sağlık hizmeti alması gereken vatandaşlara ulaşan ekipler ilk müdahaleyi vaka yerlerinde yaparken, devamında hastaların tedavisi için Uşak Eğitim ve Araştırma hastanesine naklini sağladı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:12 Kaynak: İHA
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