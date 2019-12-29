Uşak'ta park halindeki 2 otomobil yandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uşak'ta park halindeki 2 otomobil yandı - Son Dakika

Uşak'ta park halindeki 2 otomobil yandı

6 saat önce

Uşak'ta park halinde bulunan 2 otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yanarak hasar gördü.

Uşak'ta park halindeki 2 otomobil yandı, System.String[]

Uşak'ta park halinde bulunan 2 otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yanarak hasar gördü.


Yangın Fatih Mahallesi'nde sabah saatlerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, oto galeri sahibi Mustafa A.'ya ait otomobilde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler o esnada yanan otomobilin yakınında bulunan başka bir otomobile sıçradı. Mahalleli otomobillerden çıkan alevleri fark ederek itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, 2 otomobilde de maddi hasar oluştu.


Öte yandan otomobil sahibi Mustafa A. itfaiye ekiplerinin geç geldiğini iddia etti. İtfaiye ekiplerinin ise konuyla ilgili araştırmaları tamamlamalarının ardından gerekli açıklamayı önümüzdeki günlerde yapacakları öğrenildi. - UŞAK

İtfaiye, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 05:57 Kaynak: İHA
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