Uşak'ta park halindeki cip, benzin dökülerek yakıldı

Apartmanın güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri, aracın bir kişi tarafından benzin dökülerek yakıldığını tespit etti.

Uşak 'ta bir apartmanın önünde park halinde bulunan cip, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi tarafından benzin dökülerek yakıldı.

Kaynak: AA

İtfaiye, Uşak, Güncel, Son Dakika

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