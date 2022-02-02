Uşak'ta park ve pazar yeri atıklardan gübre üretilecek - Son Dakika

Uşak'ta park, bahçe ve pazar yerlerinden toplanan atıklarla gübre üretimi için çalışma başlatıldı.

Uşak Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kentte kurulu biyometanizasyon tesisinde atıklardan elektrik üretimi yapıldığı aktarıldı.

Kentte park, bahçe ve pazar yerlerinden toplanan atıklardan kompost gübre üretilmesi yönünde de çalışmaların başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Çakın, tesiste günlük ortalama 300 ton atığın işlendiğini ve günlük 52 megavat elektrik üretildiğini ifade etti.

Çakın, şunları kaydetti:

"Uşak kent sınırları dahilinde tesisimize ulaşan tüm atıkları işliyoruz. Elde edilen metan gazı, motorlarda enerjiye dönüştürülüyor. Burada üretilen elektrik, dağıtım şirketine teslim ediliyor. Böylece kilovat başına devletten destek alıyoruz ve bunu da halkımıza hizmete dönüştürüyoruz. Çok yakında başka bir projeyi de hayata geçirerek bu tesiste büyük bir yatırımı kentimize kazandırmayı hedefliyoruz. Park, bahçe atıklarından ve pazar yerlerindeki atıklardan kompost yaparak gübre elde etmeyi hedefliyoruz."

Kentteki semt pazarlarında ortaya çıkan atıkların gübreye dönüşmesinin hem israfı engelleyeceği hem de tarımsal verimi artıracağını bildiren Çakın, gelişim aşamasındaki projeyi kısa vadede hayata geçirmeyi öngördüklerini kaydetti.