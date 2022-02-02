Üye Girişi
Uşak'ta park ve pazar yeri atıklardan gübre üretilecek - Son Dakika

Uşak'ta park ve pazar yeri atıklardan gübre üretilecek

02.02.2022 11:24
Uşak'ta park ve pazar yeri atıklardan gübre üretilecek

Uşak'ta park, bahçe ve pazar yerlerinden toplanan atıklarla gübre üretimi için çalışma başlatıldı.

Uşak'ta park, bahçe ve pazar yerlerinden toplanan atıklarla gübre üretimi için çalışma başlatıldı.

Uşak Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kentte kurulu biyometanizasyon tesisinde atıklardan elektrik üretimi yapıldığı aktarıldı.

Kentte park, bahçe ve pazar yerlerinden toplanan atıklardan kompost gübre üretilmesi yönünde de çalışmaların başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Çakın, tesiste günlük ortalama 300 ton atığın işlendiğini ve günlük 52 megavat elektrik üretildiğini ifade etti.

Çakın, şunları kaydetti:

"Uşak kent sınırları dahilinde tesisimize ulaşan tüm atıkları işliyoruz. Elde edilen metan gazı, motorlarda enerjiye dönüştürülüyor. Burada üretilen elektrik, dağıtım şirketine teslim ediliyor. Böylece kilovat başına devletten destek alıyoruz ve bunu da halkımıza hizmete dönüştürüyoruz. Çok yakında başka bir projeyi de hayata geçirerek bu tesiste büyük bir yatırımı kentimize kazandırmayı hedefliyoruz. Park, bahçe atıklarından ve pazar yerlerindeki atıklardan kompost yaparak gübre elde etmeyi hedefliyoruz."

Kentteki semt pazarlarında ortaya çıkan atıkların gübreye dönüşmesinin hem israfı engelleyeceği hem de tarımsal verimi artıracağını bildiren Çakın, gelişim aşamasındaki projeyi kısa vadede hayata geçirmeyi öngördüklerini kaydetti.

YORUMLAR
500

Mehmet Çakın, Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uşak'ta park ve pazar yeri atıklardan gübre üretilecek - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:25 Ünlü oyuncu Uğur Aslan, sete ziyarete gelen büyük kızıyla fotoğraf paylaştı
11:22 İngiltere'de saatte 150 kilometre esen rüzgar uçağı savurdu! Pilotun son hamlesi hayat kurtardı
11:17 Ece Erken eşi için yapacağı mevlidi planladı! Hz. Yuşa Tepesi'nde olacak
11:10 Masumlar Apartmanı'nda neler oldu? Naci tekrar hastaneye mi yatacak?
10:56 TikTok videosu çeken kadın, 2 çocuğunun velayetini kaybetti
10:50 2 Şubat Çarşamba gününe yükselişle başlayan dolar 13,43'ten işlem görüyor
10:47 Dürüst hırsız kendi evi gibi kullandı! Ev sahipleri gelince özür dileyip ödeme yaptı
10:46 Evinin balkonundan asker uğurlamasına dansla katıldı! İşte o video
10:44 Kentsel dönüşüm için vatandaşa yapılan kredi desteği 2 kat arttı! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı
10:42 Katiline "Ölmeden son bir defa öpeyim" diye yalvarmış! Şebnem Şirin, boğazı kesilerek öldürülmüştü!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 11:30:31. #1.13#
SON DAKİKA: Uşak'ta park ve pazar yeri atıklardan gübre üretilecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement