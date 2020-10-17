Son dakika haberleri! Polis aracıyla otomobilin çarpıştığı kazada 2 polis yaralandı - Son Dakika

Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, ekip aracının sürücüsü ve araçtaki polis memuru G.K. yaralandı.

Çarpışmanın etkisiyle polis aracı devrilerek park halindeki 64 DT 145 plakalı başka bir otomobile çarptı.

Alınan bilgiye göre, polis memuru K.İ. yönetimindeki ekip aracıyla, O.B. kontrolündeki 64 NA 257 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi 3. Alperen Sokakla, 5. Alperen Sokak kesişiminde çarpıştı.

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