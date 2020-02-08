Uşak'ta polis ekipleri, sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

Uşak'ta polis ekipleri, sokak hayvanlarını unutmadı

UŞAK'ta devriye görevi yapan polis ekipleri, soğuk havada zor zamanlar geçiren can dostları için mama dağıtıp, üstlerine battaniye örttü.

İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, soğuk hava koşulları nedeniyle zor anlar yaşayan sokak hayvanları için personeline dün gece telsizden talimat verdi. Devriye gezen polis ekipleri talimat üzerine sokak hayvanlarına mama dağıtıp, üstlerini battaniyeyle örttü. Polisin bu çalışması beğeni toplayıp takdir edildi. Emniyet Müdürü Gezer, "Sayın Valimiz Funda Kocabıyık'ın destekleriyle elimizden geldiğince sokak hayvanlarına katkı sağlamak için ne yapabiliriz diye düşündük. Valimizin yönlendirmesiyle böyle bir uygulama başlattık. Belediyemiz, sivil toplum kuruluşları, hayvanseverler ilimizde sokak hayvanları için çok önemli hizmetler üretiyor. Biz de 'Çorbada tuzumuz bulunsun', 'İşin ucundan biz de tutalım' diyerek bu çalışmayı yaptık" dedi. Uşak Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Veteriner Nebahat Avcu ise Emniyet Müdürü Gezer'e teşekkür ederek, "Özellikle polislerin sokak hayvanlarına sahip çıkması, toplumsal duyarlılığı artıracak. Bizler, tüm duyarlı vatandaşlar, polislerimizle birlikte sokak canlarına yardımcı olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.