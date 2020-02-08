Uşak'ta polis, sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika
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Uşak'ta polis, sokak hayvanlarını unutmadı

6 saat önce

UŞAK'ta, devriye görevi yapan polis ekipleri, soğuk havada zor zamanlar geçiren sokak hayvanlarına mama verip, üstlerine battaniye örttü.

Uşak'ta polis, sokak hayvanlarını unutmadı, System.String[]

UŞAK'ta, devriye görevi yapan polis ekipleri, soğuk havada zor zamanlar geçiren sokak hayvanlarına mama verip, üstlerine battaniye örttü.

İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, soğuk hava koşulları nedeniyle zor anlar yaşayan sokak hayvanları için personeline dün gece telsizden talimat verdi. Devriye gezen polis ekipleri, talimat üzerine sokak hayvanlarına mama dağıtıp, üstlerini battaniyeyle örttü.

Emniyet Müdürü Gezer, "Sayın Valimiz Funda Kocabıyık'ın destekleriyle elimizden geldiğince sokak hayvanlarına katkı sağlamak için ne yapabiliriz diye düşündük. Valimizin yönlendirmesiyle böyle bir uygulama başlattık. Belediyemiz, sivil toplum kuruluşları, hayvanseverler ilimizde sokak hayvanları için çok önemli hizmetler üretiyor. Biz de 'çorbada tuzumuz bulunsun', 'işin ucundan biz de tutalım' diyerek bu çalışmayı yaptık" dedi.

Uşak Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Veteriner Nebahat Avcu ise Emniyet Müdürü Gezer'e teşekkür ederek, "Özellikle polislerin sokak hayvanlarına sahip çıkması, toplumsal duyarlılığı artıracak. Bizler, tüm duyarlı vatandaşlar, polislerimizle birlikte sokak canlarına yardımcı olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.


Polis, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 03:04 Kaynak: DHA
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