Uşak'ta polisler sokak hayvanlarını besledi - Son Dakika

UŞAK Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soğuk kış günlerinde sokak hayvanları için besleme çalışması yaptı. Ayrıca, bastırılan 'Merhametimiz insanlığımızın ölçüsüdür. Lütfen sokak hayvanlarına sahip çıkalım' yazılı afişler de kentin çeşitli yerlerine asıldı.

? Uşak Emniyet Müdürlüğü, soğuk havalardan sokak hayvanlarının en az etkilenmesi için çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer'in talimatıyla bastırılan 'Merhametiniz asaletimizdir, lütfen bu kış günlerinde sokak hayvanlarına da unutmayalım', 'Merhametimiz insanlığın ölçüsüdür. Lütfen sokak hayvanlarına sahip çıkalım' ve 'Lütfen bu zor günlerimizde sokak canlarını unutmayalım' yazılı afişler kentin farklı yerlerine asıldı. Polis ekipleri ayrıca sokak hayvanlarını mama vererek doyurdu. İl Emniyet Müdürlüğü'nün bu çalışması vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.