Polisler yeni yılda sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

Polisler yeni yılda sokak hayvanlarını unutmadı
01.01.2021 02:17
Uşak'ta polis ekiplerince sokak hayvanları için belirli noktalara mama bırakıldı, havaların soğuması nedeniyle bazı hayvanlar battaniyeye sarıldı.
Uşak'ta polis ekiplerince sokak hayvanları için belirli noktalara mama bırakıldı, havaların soğuması nedeniyle bazı hayvanlar battaniyeye sarıldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Sokak Hayvanlarını Koruma Büro Amirliği ekiplerince kentin çeşitli noktalarına sokak hayvanları için mama bırakıldı.
Ekipler, soğuk hava şartları nedeniyle bazı bölgelerde sokak hayvanlarını battaniyelere sardı, yattıkları yerlere battaniye serdi.
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