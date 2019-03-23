Son Dakika Haberleri: Uşak'ta Protokol Doğa Yürüyüşü Yaptı

Uşak'ta Protokol Doğa Yürüyüşü Yaptı

48 dakika önce

Ormancılık Haftası dolayısıyla Göğem Zafer Tabiat Parkı'nda doğa yürüyüşü düzenlendi.

Uşak'ta Protokol Doğa Yürüyüşü Yaptı, System.String[]
Ormancılık Haftası dolayısıyla Göğem Zafer Tabiat Parkı'nda doğa yürüyüşü düzenlendi.

Göğem Zafer Tabiat Parkı içerisindeki 5 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen yürüyüşe Uşak Valisi Funda Kocabayık, Denizli Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu, İl Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve protokol üyeleri katıldı.

Yürüyüşün ardından katılımcılar fidan dikimi yaparken çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Vali Funda Kocabıyık yaptığı açıklamada Göğem Zafer ve Tabiat Parkı'nın kente yakın bir doğa harikası olduğunu belirterek bölgede yeni yatırımların hayata geçirileceğini söyledi.

Ormancılık Haftasının il genelinde çeşitli etkinliklerle kutlandığını belirten Kocabıyık, "Çocuklarımıza doğa sevgisini aşılamamız çok önemli, ben her fırsatta vatandaşlarımızı ağaç dikmeye davet ediyorum, daha yeşil, daha temiz, daha yaşanılır bir dünya için hepimiz bir şeyler yapabiliriz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 04:09 Kaynak: AA

Mustafa Korucu, Denizli, Uşak, Güncel
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