Uşak'ta protokol üyeleri bayramlaştı - Son Dakika
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Uşak'ta protokol üyeleri bayramlaştı

02.05.2022 12:49
Uşak'ta protokol üyeleri bayramlaştı

Uşak'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Uşak'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Ataparkta'ki Uşak Belediyesi ait bir kafeteryada düzenlenen programda, Uşak Vali Vekili Muammer Balcı protokol üyeleriyle bayramlaştı.

Burada konuşan Balcı, bayramların, sevgi, kardeşlik ve saygı duygularının en yoğun hissedildiği, büyüklerin gönül rızasının alındığı, küçüklerin sevindirildiği günler olduğunu söyledi.

Herkesin bayramını kutlayan Balcı, "Bizlerin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden fedakarca görev yapan tüm güvenlik güçlerimizin, yaşlı rehabilitasyon ve huzur evlerinde bulunan vefa ve sevgiye muhtaç yaşlılarımızın, sevgi evlerinde kalan miniklerimizin de özellikle bayramını tebrik ediyorum." dedi.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş ise bayramda trafiğe çıkacak vatandaşların dikkatli olması ve trafik kurallarına uyması konusunda çağrıda bulundu.

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, konuşmasında tüm vatandaşların bayramını kutladı.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ise şöyle konuştu:

"Başta bu vatanı vatan kılan şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Vatandaşlarımızla güzel bir bayram geçirmemizi diliyorum. Eski bayramlarda olduğu gibi yine çocukların büyüklerine ziyaret ettikleri, ellerinin öpüldüğü, eski geleneklerimizin yaşatıldığı ve geleceğe taşındığı huzurlu, sağlıklı, mutlu bir bayram olmasını temenni ediyorum. Uşak Belediyesi olarak vatandaşlarımızın güzel bir bayram geçirmesi için her türlü tedbiri aldık. Tüm ekiplerimiz sahada ve vazifelerinin başında. Vazifelerinin başında olan herkesin de bayramını kutluyorum. Allah onlardan razı olsun."

Programa, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, Uşak Adalet Komisyonu Başkanı İsmail Deniz, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

YORUMLAR
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İtalya'da Müslümanlar bayram namazı için bir araya geldi İtalya'da Müslümanlar bayram namazı için bir araya geldi Ramazan Bayramı'nı vatan nöbetinde, elleri tetikte geçiriyorlar Ramazan Bayramı'nı vatan nöbetinde, elleri tetikte geçiriyorlar

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uşak'ta protokol üyeleri bayramlaştı - Son Dakika


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