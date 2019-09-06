Son Dakika Haberleri: Uşak'ta "S" plaka servis araçlarına yönelik denetim
Son Dakika Güncel Haber

Uşak'ta "S" plaka servis araçlarına yönelik denetim

2 saat önce

2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala Uşak'taki tüm servis minibüsleri denetlendiUşak Valiliği, Uşak Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler öğrenci servislerini denetledi.

Uşak'ta

2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala Uşak'taki tüm servis minibüsleri denetlendi


Uşak Valiliği, Uşak Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler öğrenci servislerini denetledi. Kentte öğrencilerin güvenliği için şehir içi okullara ve köy okullarına öğrenci taşımacılığı yapan bütün minibüsler, Kemalöz Mahallesi kapalı pazar yerindeki boş alanda toplanarak, trafik polisleri, jandarma trafik ekipleri ve zabıta trafik ekipleri tarafından tek tek kontrolden geçirildi. Araçlarda emniyet kemeri ve araç arkası uyarı levhalarına bakılırken, evraklarının kontrolü de yapıldı. Ayrıca araç rehberlerinin de seyahat anında araçlarda hazır bulunması uyarısında bulunurken, eksiği olanlara eksiklerini gidermeleri için ikazda bulunuldu.


Uşak Servisçiler Odası Başkanı Ekrem Çetin yapılan denetimle ilgili yaptığı açıklamada, "2019-2020 yılının açılış öncesinde bütün servislerimizi buraya topladık. Trafikle belediye ile milli eğitim ile sorunlarımızı dile getirdik. Üyelerimizin ileride mağdur olmaması için çok güzel neticeler aldık. Araçlarımız dört dörtlük, milli eğitimin de araçlarının bizim araçlarımız gibi olmasını diliyoruz" diye konuştu. - UŞAK

Emniyet Müdürlüğü, Uşak Belediyesi, Uşak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 03:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çocuklarına içki içirdikleri için gözaltına alınan çift serbest bırakıldı
Öğretmenlerine spermli krep yedirdiği tespit edilen yedi öğrenci gözaltına alındı Okulda skandal! Müdür, temizlikçi kadını taciz etti Öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneği 9 Eylül'de hesaplara yatacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 17:50:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uşak'ta "S" plaka servis araçlarına yönelik denetim
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]