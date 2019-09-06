Uşak'ta "S" plaka servis araçlarına yönelik denetim

2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala Uşak'taki tüm servis minibüsleri denetlendi



Uşak Valiliği, Uşak Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler öğrenci servislerini denetledi. Kentte öğrencilerin güvenliği için şehir içi okullara ve köy okullarına öğrenci taşımacılığı yapan bütün minibüsler, Kemalöz Mahallesi kapalı pazar yerindeki boş alanda toplanarak, trafik polisleri, jandarma trafik ekipleri ve zabıta trafik ekipleri tarafından tek tek kontrolden geçirildi. Araçlarda emniyet kemeri ve araç arkası uyarı levhalarına bakılırken, evraklarının kontrolü de yapıldı. Ayrıca araç rehberlerinin de seyahat anında araçlarda hazır bulunması uyarısında bulunurken, eksiği olanlara eksiklerini gidermeleri için ikazda bulunuldu.



Uşak Servisçiler Odası Başkanı Ekrem Çetin yapılan denetimle ilgili yaptığı açıklamada, "2019-2020 yılının açılış öncesinde bütün servislerimizi buraya topladık. Trafikle belediye ile milli eğitim ile sorunlarımızı dile getirdik. Üyelerimizin ileride mağdur olmaması için çok güzel neticeler aldık. Araçlarımız dört dörtlük, milli eğitimin de araçlarının bizim araçlarımız gibi olmasını diliyoruz" diye konuştu. - UŞAK